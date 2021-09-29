Samsung Galaxy F42 5G: 90 Hz экран, Dimensity 700 и аккумулятор на 5000 мА•ч

Компания Samsung провела сегодня в Индии презентацию нового смартфона среднего уровня Galaxy F42 5G.

Аппарат получил IPS-дисплей с каплевидным вырезом диагональю 6,6 дюйма, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Hz. Установлен процессор MediaTek Dimensity 700, содержащий восемь вычислительных ядер с частотой до 2,2 GHz, графический ускоритель Arm Mali-G57 MC2 и модем 5G. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, емкость флеш-накопителя – 128 Gb.

Тройная основная камера представлена следующими датчиками: 64 Мп, 5 Мп блок с широкоугольной оптикой и 2 Мп сенсор глубины сцены. В небольшом вырезе в верхней части располагается 8 Мп селфи-камера.

Аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 15 Вт. В оснащение новинки также входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников, слот для карты microSD и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 167,2 × 76,4 × 9 мм, вес — 203 гр. На смартфон установлена операционная система Android 11 с надстройкой OneUI 3.1.

Стоимость Samsung Galaxy F42 5G – версия 6/128 Gb памяти за 285 долларов, 8/128 Gb за 310 долларов. Продажи в Индии стартуют 2 октября.