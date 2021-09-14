С цифровыми решениями Azercell подготовка к новому учебному году стала более комфортной

Azercell представляет своим абонентам кампанию «Возвращение в школу» по случаю начала нового учебного года!

В рамках кампании абоненты Azercell могут воспользоваться приложением электронной библиотеки Bookmate и популярной программой для изучения иностранных языков Busuu на более выгодных условиях. Одним из основных преимуществ кампании является то, что новые подписчики, любители почитать или желающие улучшить свои языковые навыки, получат бесплатный доступ к приложениям в течение первых 7 дней.

Во период пандемии, когда библиотеки закрыты, а риск заражения в общественных местах достаточно высок, Bookmate представляет собой идеальный инструмент для удовлетворения спроса на книги. В этом приложении каждый пользователь может найти современную прозу, научно-популярную литературу, книги в классическом и детективном жанрах, а также детскую литературу на свой вкус.

Независимо от вашего местоположения и используемого устройства, с помощью такого приложения можно читать и слушать книги даже в автономном режиме, что является одним из преимуществ Bookmate. Кроме того, для пользователей, которые любят ставить перед собой цели по количеству прочитанных за определенный период времени книг, в приложении есть такая функция, как «Цели этого года». Эта функция побудит пользователей читать больше книг и успешно соревноваться со своими друзьями.

Приложение Bookmate предлагает выбор литературы на азербайджанском, русском, английском и 13 других языках. Присоединяйтесь к сообществу Bookmate и поделитесь своими мыслями с более чем 1 миллионом подписчиков.

Отметим, что при подключении к услуге в качестве абонента Azercell можно воспользоваться приложением, заплатив всего 3,50 AZN вместо 7,99 AZN в месяц. Так что создайте собственную мобильную библиотеку с обширным каталогом книг, который постоянно обновляется.

Присоединяйтесь к приложению Bookmate сейчас, набрав *500#YES для еженедельной и *533#YES для ежемесячной подписки, читайте и слушайте любимые книги! Подключиться к услуге можно с помощью различных платформ — через официальный сайт Azercell, приложение «Kabinetim», мобильные приложения «ABB Mobile» и «Umico».

Вторая услуга, предлагаемая в рамках данной кампании — приложение Busuu, аудитория которого состоит из миллионов подписчиков. Главное его преимущество — это возможность изучать иностранный язык в режиме реального времени. Перед тем, как приступить к занятиям, приложение проверяет уровень владения языком каждого пользователя с помощью теста. По результатам тестирования разрабатывается индивидуальный план обучения и расписание занятий. Пользователям Busuu также предоставляется возможность изучать английский на уровнях A1, A2, B1, B2 и выбирать желаемое направление языка (деловой, произношение, общий английский, английский для путешествий). Задания, выполненные подписчиками, проверяются и оцениваются в конце каждого урока.

В разделе «Сообщество» приложения Busuu можно общаться с носителями языка с общими интересами и получить ответы на свои вопросы. Одним из важных моментов является выдача выпускникам курса международного сертификата McGraw-Hill, подтверждающего уровень владения языком.

Подпишитесь на приложение Busuu в App Store или Play Market, заплатив всего 3 AZN вместо 20 AZN в месяц и получите великолепную возможность изучать 12 самых распространенных языков мира (английский, русский, французский, испанский, итальянский, немецкий, португальский, польский, японский, китайский, турецкий и арабский). Чтобы присоединиться к услуге, наберите *969#YES, выберите подходящий учебный план, улучшайте владение иностранным языком и следите за своими достижениями.

Azercell приглашает своих абонентов, готовящихся к новому учебному году, воспользоваться этими возможностями и желает всем успехов!