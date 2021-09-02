С 2022 года разработчики приложений для App Store смогут не платить комиссию
Компания Apple сообщила, что позволит некоторым приложениям для iOS содержать ссылки на внешние ресурсы для управления аккаунтами вне «яблочной» экосистемы. Это позволит избежать оплаты традиционной комиссии 15-30% при оформлении подписки на приложение/сервис через App Store.
Такое решение было принято как часть сделки с одним из регуляторов — Японской комиссией по справедливой торговле (JFTC). При этом Apple заявила, что новые правила будут применяться ко всем «приложениям для чтения» в магазине не только в Японии, но и с 2022 года глобально. Подобные приложения предоставляют ранее приобретенный контент или подписки на контент для цифровых журналов, газет, книг, аудио, музыки и видео.
Ранее Apple запрещала разработчикам перенаправлять пользователей для оформления подписок на сторонних сайтах и осуществления платежей помимо App Store, например, на сервисах Spotify или Netflix. Вместо этого пользователи привязаны к системе платежей Apple, которая взимает с разработчиков процент. Компания настаивает на том, что покупки в приложении через систему App Store остаются самым безопасным и наиболее надежным способом оплаты для пользователей.
Пока что неизвестно скажутся ли изменения на ценах для пользователей, так как от комиссии будут избавлены разработчики ПО, а не они.