Релиз Battlefield 2042 перенесен на 19 ноября

Издательство Electronic Arts совместно со студиями-разработчиками DICE и Ripple Effect Studios официально подтвердило перенос даты выхода шутера Battlefield 2042.

Игра выйдет на месяц позже заявленного срока – 19 ноября. Причиной такого решения назвали сложности с подготовкой шутера в условиях пандемии коронавируса. Изначально релиз Battlefield 2042 планировался на 22 октября.

В официальном заявлении Electronic Arts в твиттере франшизы сказано, что все команды, причастные к Battlefield 2042, планировали довести шутер до релиза из офисов. Учитывая ограничения, авторам пришлось продолжить разработку удаленно, а значит, теперь им нужно больше времени, чтобы оправдать ожидания фанатов.

«Ваш энтузиазм по отношению к [Battlefield 2042] очень нас вдохновлял. Мы верим в игру, которую делаем, и благодарим вас за проявленное терпение, пока вносим завершающие коррективы в предстоящий опыт», — заявили разработчики.

Шутер выйдет на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Ожидается, что открытое тестирование игры начнется до конца сентября. Точная дата будет объявлена позже.