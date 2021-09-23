Redmi представил две модели доступных телевизоров

Бренд Redmi представил в Индии две новые недорогие модели телевизоров с экранами диагональю 32 и 43 дюйма.

В 32-дюймовом телевизоре используется матрица разрешением 720p, в 43-дюймовом — разрешением Full HD. Обе модели поддерживают технологию Vivid Picture Engine, улучшающую качество картинки.

В основе аппаратной платформы новинок лежит четырехъядерный процессор (модель не названа) и GPU Arm Mali-G31 MP2. Объем оперативной памяти составляет 1 Gb, встроенной флеш-памяти — 8 Gb.

Телевизоры получили адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 5.0, по два порта HDMI и USB, встроенные громкоговорители суммарной мощностью 20 Вт (заявлена поддержка Dolby Audio, DTS HD и DTS Virtual X), а также поддержку Miracast и Chromecast. Устройства оснащены кнопками быстрого доступа к сервисам Netflix и Amazon Prime на комплектных пультах дистанционного управления. В качестве ОС используется Android 11 for Android TV.

32-дюймовая модель стоит 220 долларов, а 43-дюймовая – 355 долларов. Продажи в Индии стартуют 28 сентября.