09.09.2021

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Realme представила свой первый планшет

Realme Pad

Сегодня компания Realme представила не только доступные смартфоны Realme 8i и 8s 5G, но и свой первый планшет. Он получил название Realme Pad и оказался предложением в сегменте начального уровня. Корпус новинки выполнен из алюминиевого сплава. Панель дисплея занимает 82,5% передней поверхности. Аккумулятора должно хватить на 12 часов воспроизведения видео. Производитель отмечает тонкость планшета.

Realme Pad

Технические характеристики:

  • Дисплей: 10,4″, 2000×1200, LCD, 60 Hz;
  • Процессор: MediaTek Helio G80, 2,0 GHz, Mali-G52;
  • Память: 3/4 Gb оперативной LPDDR4X, 32/64 Gb постоянной eMMC 5.1;
  • Камера: 8 Мп (основная), 8 Мп (фронтальная);
  • Батарея: 7100 мАч, быстрая зарядка 18 Вт;
  • Оснащение: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE и Dual SIM (опционально), USB Type-C, слот для microSD, аудиоразъем 3,5 мм;
  • ОС: Android 11, Realme UI for Pad;
  • Габариты: 246,1×155,9×6,9 мм, 440 гр.

Стоимость планшета Realme Pad:

  • 3/32 Gb (Wi-Fi) — 190 долларов;
  • 3/32 Gb (Wi-Fi+LTE) — 218 долларов;
  • 4/64 Gb (Wi-Fi+LTE) — 245 долларов.

Доступные цвета корпуса: Real Gold и Real Grey. Продажи начнутся в Индии 16 сентября.

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Представлены доступные смартфоны Realme 8i и 8s 5G
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