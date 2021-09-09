Realme представила свой первый планшет
Сегодня компания Realme представила не только доступные смартфоны Realme 8i и 8s 5G, но и свой первый планшет. Он получил название Realme Pad и оказался предложением в сегменте начального уровня. Корпус новинки выполнен из алюминиевого сплава. Панель дисплея занимает 82,5% передней поверхности. Аккумулятора должно хватить на 12 часов воспроизведения видео. Производитель отмечает тонкость планшета.
Технические характеристики:
- Дисплей: 10,4″, 2000×1200, LCD, 60 Hz;
- Процессор: MediaTek Helio G80, 2,0 GHz, Mali-G52;
- Память: 3/4 Gb оперативной LPDDR4X, 32/64 Gb постоянной eMMC 5.1;
- Камера: 8 Мп (основная), 8 Мп (фронтальная);
- Батарея: 7100 мАч, быстрая зарядка 18 Вт;
- Оснащение: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE и Dual SIM (опционально), USB Type-C, слот для microSD, аудиоразъем 3,5 мм;
- ОС: Android 11, Realme UI for Pad;
- Габариты: 246,1×155,9×6,9 мм, 440 гр.
Стоимость планшета Realme Pad:
- 3/32 Gb (Wi-Fi) — 190 долларов;
- 3/32 Gb (Wi-Fi+LTE) — 218 долларов;
- 4/64 Gb (Wi-Fi+LTE) — 245 долларов.
Доступные цвета корпуса: Real Gold и Real Grey. Продажи начнутся в Индии 16 сентября.