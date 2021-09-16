Realme представила smart-часы Dizo Watch 2 и Dizo Watch Pro

Компания Realme представила две модели smart-часов. Realme Dizo Watch 2 получили 1,69-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем TFT с яркостью 600 кд/м2 и возможностью настройки более 100 циферблатов. Они получили металлический корпус и влагозащиту (5ATM). Часы получили трекер сердечного ритма, датчик уровня кислорода в крови (SpO2), отслеживание сна и 15 спортивных режимов. Гаджет поддерживают и другие функции, такие как управление музыкой, управление камерой, прием/отклонение вызовов и интеллектуальные уведомления. Аккумулятора емкостью 260 мА·ч должно хватать на 10 дней работы.

Модель Dizo Watch Pro оснащена 1,75-дюймовым ЖК-экраном TFT разрешением 320 x 385 пикселей и яркостью 600 кд/м2. Его можно персонализировать, используя более 100 циферблатов. Новинка защищена по стандарту IP68, часы пыленепроницаемы и могут выдерживать дождь и неглубокие погружения в воду (до 1,5 м). Устройство поддерживает 90 спортивных режимов, навигацию по GPS и ГЛОНАСС для точного отслеживания местоположения. Часы также можно использовать для отслеживания сердечного ритма, мониторинга SpO2 и сна, просмотра уведомлений, управления музыкой, управления камерой, приема/отклонения вызовов и так далее. Аккумулятор емкостью 390 мА ч обеспечивает до 14 дней автономной работы.

Realme Dizo Watch 2 будут предложены покупателям за 27 долларов, а Dizo Watch Pro – за 60 долларов. Продажи в Индии стартуют 22 сентября.