Realme GT Neo 2: 120 Hz экран, Snapdragon 870 и зарядка 65 Вт

Компания Realme сегодня представила смартфон GT Neo 2. Аппарат получил 6,62-дюймовый дисплей E4 AMOLED разрешением Full HD+ с частотой обновления до 120 Hz и пиковой яркостью 1300 кд/м2. Защиту обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass 5. Заявлены поддержка HDR10+ и 100% охват цветового пространства DCI-P3. Непосредственно в область дисплея встроен сканер отпечатков пальцев.

Realme GT Neo 2 построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 870. Чип объединяет восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 3,2 GHz, графический ускоритель Adreno 650 и сотовый модем Snapdragon X55 5G. Смартфон называют одним из самых стабильных в мире из числа тех, что построены на этом процессоре. Он получил совершенно новую систему охлаждения с термоинтерфейсом, в состав которого включена алмазная пыль. Новинка поддерживает технологию расширения памяти — за счет создания виртуального пространства во флеш-памяти она может быть увеличена еще на 7 Gb.

Основная камера представлена тремя датчиками: 64 Мп, 8 Мп блок с широкоугольной оптикой (119 градусов) и 2 Мп макромодуль. Предусмотрен «профессиональный» режим съемки, а также режимы ночной и уличной съемки. Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт (аккумулятор целиком заряжается за 36 минут). В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.2, контроллер NFC, порт USB Type-C, аудиосистема Dolby Atmos со стереофоническими динамиками. Новинка функционируюет под управлением операционной системы Android 11 с фирменным пользовательским интерфейсом Realme UI 2.0. Габариты составляют 162,9 × 75,8 × 8,6 мм, вес — 199,8 гр.

Стоимость смартфона Realme GT Neo 2:

6/128 Gb – 370 долларов;

8/128 Gb – 386 долларов;

8/256 Gb – 417 долларов;

12/256 Gb – 464 долларов.

В продажу поступит 27 сентября.