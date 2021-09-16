QNAP выпустил бета-версию QuTS hero h5.0 с множеством изменений

Компания QNAP Systems представила бета-версию QuTS hero h5.0, своей операционной системы на основе ZFS. Отмечается, что операционная система заметно улучшена благодаря обновленному ядру Linux 5.10, усиленной безопасности, поддержке WireGuard VPN, мгновенному клонированию снимков и бесплатной поддержке exFAT.

QNAP приглашает пользователей присоединиться к бета-тестированию и начать использовать QuTS hero h5.0 уже сегодня.

Среди ключевых новых функции QuTS hero h5.0 особо выделяется поддержка TLS 1.3, позволяющая автоматически обновлять операционную систему и приложения, а также задействовать ключи SSH для аутентификации и защиты доступа к NAS.

Также подчеркивается, что новый QVPN 3.0 объединяет легкий и надежный WireGuard VPN и предоставляет пользователям простой в использовании интерфейс для настройки и безопасного подключения.

Хранение данных ZIL и кэша чтения (L2ARC) на разных твердотельных накопителях для раздельной обработки рабочих нагрузок чтения и записи помогает повысить как общую производительность системы, так и срок службы твердотельных накопителей, что особенно полезно для оптимизации инвестиций во флеш-хранилище.

Выполнение мгновенного клонирования моментального снимка на вторичном NAS помогает в управлении копируемыми данными и анализе информации, не мешая операциям рабочего сервера с первичными данными.

Также реализована поддержка exFAT, файловой системы с поддержкой файлов размером до 16 ЭБ и оптимизацией для флэш-памяти (например, SD-карт и USB-устройств), что помогает ускорить передачу и совместное использование больших медиафайлов.

DA Drive Analyzer использует облачный искусственный интеллект ULINK для прогнозирования ожидаемого срока службы дисков, помогая пользователям заранее спланировать замену дисков, чтобы защитить их от простоя сервера и потери данных.

Использование Edge TPU для QNAP AI Core (движок на базе искусственного интеллекта для распознавания изображений) поможет QuMagie быстрее выполнять распознавание лиц и объектов, в то время как в QVR Face за счет этого ускоряется видеоаналитика в реальном времени для мгновенного распознавания лиц.