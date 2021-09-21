QNAP включит инструменты удаленного доступа TeamViewer в свои решения

Компания QNAP Systems объявила о партнерстве с TeamViewer — ведущим поставщиком решений для удаленного подключения и цифровизации рабочих мест.

Как отмечается, это партнерство позволит обеспечить удаленное управление и подключение к нескольким устройствам NAS с ПК на базе Windows с высоким уровнем безопасности, что позволит повысить эффективность использования систем.

Подчеркивается, что благодаря интеграции с TeamViewer администраторы NAS могут получать доступ, управлять и контролировать устройства QNAP NAS с помощью клиента TeamViewer. Это надежное решение для удаленного доступа с такими функциями, как замаскированный IP-адрес и сквозное 256-битное шифрование сеанса для повышения безопасности NAS.

«Мы гордимся тем, что TeamViewer теперь доступен в Центре приложений QNAP», — отметил Константин Фалькояну (Constantin Falcoianu), директор по развитию бизнеса в TeamViewer — «Поскольку мы постоянно ищем способы упростить обслуживание критически важной ИТ-инфраструктуры, в частности такой как системы NAS. TeamViewer всегда был предпочтительным решением для удаленного подключения среди ИТ-специалистов, и количество внедрений наших систем является наглядным доказательством этого».

«Безопасность является приоритетным аспектом QNAP NAS, и наши усилия по улучшению доступности и функциональности при одновременном обеспечении безопасности данных привели нас к предложению инструментов TeamViewer. Используя их, ИТ-группы могут удаленно контролировать свои устройства QNAP NAS и управлять ими с помощью лучших в отрасли решений для подключения и защиты данных», — заявил Асим Манмуалия (Aseem Manmualiya), менеджер по продукту QNAP.