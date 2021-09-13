QNAP добавила функцию распознавания лиц в масках в свое решение QVR Face

Компания QNAP совместно с CyberLink выпустили новое решение для распознавания лиц QVR Face Link.

Представленная система базируется на FaceMe AI — движке для распознавания лиц на основе искусственного интеллекта, позволяющем идентифицировать людей в масках для бесконтактного биометрического контроля.

Как отмечается, QVR Face может легко использовать камеры RTSP и интеграцию посредством API со сторонними системами для анализа потоковых изображений в режиме реального времени для быстрого автоматического распознавания и анализа лиц. Благодаря интеграции механизма FaceMe AI пользователям необходимо предоставить хотя бы одно полное изображение лица для создания профилей. QVR Face Link может использоваться в системах бесконтактного контроля доступа к дверям, что подходит для медицинских учреждений и различных сфер, где ношение маски является обязательным.

«QVR Face Link выполняет распознавание лиц и анализ непосредственно на NAS без необходимости загружать данные в облако для дальнейшей обработки. Это значительно повышает конфиденциальность, не влияя на точность результатов, даже если человек носит маску, — заявил Ханз Сунг (Hanz Sung), специалист по продукту QNAP. — Решение подходит для систем доступа к дверям или там, где требуется бесконтактная идентификация. QVR Face Link также можно комбинировать с такими сервисами, как QNAP QVR Pro или QVR DoorAccess. Представленное решение может быть интегрировано в системы управления посещаемостью для эффективного снижения риска контактного заражения за счет того, что отпадает необходимость снимать маски для идентификации».

Другие сторонние решения (такие как системы наблюдения, системы контроля доступа и интеллектуальные вывески) могут быть интегрированы с помощью QVR Face API. Данные, включая имена и группы, можно использовать путем объединения API распознавания и анализа изображений QVR Face для гибкого создания различных приложений.

«Распознавание лиц — одна из самых преобразующих технологий нашего времени, и она находит свое применение в разнообразных и быстрорастущих приложениях. FaceMe — один из ведущих в мире механизмов, который включает в себя обнаружение ношения маски и может распознавать людей даже в маске с точностью 98%», — отмечается в заявлении CyberLink.

Решение для интеллектуального распознавания лиц QVR Face Link можно загрузить из центра приложений QTS. Пользователи могут приобрести лицензию для включения задач аналитики распознавания и гибкого увеличения количества профилей распознавания лиц в соответствии со своими требованиями.