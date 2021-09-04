Производство электрического пикапа Tesla Cybertruck отложено до конца 2022 года
Глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) сообщил, что серийное производство пикапа Cybertruck отложено до конца 2022 года, пишет Electrek. Кроме того, он отметил, что в этом автомобиле так много новых технологий, что нарастить производство будет очень сложно.
«Это будет особый проект. Вроде сбоя в Матрице. Как если бы у Нео была машина», – сказал Маск.
Ранее компания объявляла о том, что эта модель откладывается до 2022 года. Отметим, что Tesla уже приняла более 1,25 млн. предварительных заказов на Cybertruck.
В последнее время компания часто переносит производство новых моделей на более поздний срок. Например, до 2022 года отложен грузовик Semi, Cybertruck сначала перенесли на 2022 год, а сейчас на конец 2022 года.
В 2023 году появится Tesla Roadster 2 и самый дешевый электромобиль компании. Не исключено, что эти сроки также будут отложены.