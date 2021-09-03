Представлены TWS-наушники Redmi Earbuds 3 Pro: 30 часов без подзарядки, IPX4 и aptX Adaptive

Помимо смартфона Redmi 10 Prime компания Xiaomi представила полностью беспроводные наушники Redmi Earbuds 3 Pro.

TWS-наушники оснащены процессором Qualcomm QCC3040, двумя драйверами (высокочастотным и низкочастотным), предлагают подключение по Bluetooth 5.2 и поддерживает кодек aptX Adaptive. Заявленное значение задержки сигнала составляет 86 мс. Технология шумоподавления помогает улучшить качество звучания при разговорах по смартфону.

Наушники получили аккумуляторы емкостью 43 мАч и поставляются в комплекте с футляром для переноски с АКБ на 600 мАч. Заявлено до 30 часов работы без подзарядки.

Есть защита от брызг и пота по стандарту IPX4. Гаджет поддерживают управление с помощью сенсорных жестов. Также есть функция быстрого подключения к устройствам с MIUI. Музыка может быть автоматически приостановлена, когда наушники вынимаются из ушей — ее воспроизведение возобновляется, когда они надеваются обратно. Они весят по 4,6 гр. каждый.

Цена наушников Redmi Earbuds 3 Pro составляет 41 доллар. Продажи стартуют 9 сентября.