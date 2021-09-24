Представлены TWS-наушники Nokia E3511 с активным шумоподавлением

Компания Nokia Mobile, совместно с производителем аудиотехники RichGo, представила полностью беспроводные наушники Nokia E3511.

Наушники получили 10-миллиметровые драйверы, модуль Bluetooth 5.2, а также поддержку системы активного шумоподавления звука (ANC). Диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Hz до 20 kHz. Гарнитура защищена от воздействия пыли и воды по стандарту IP44.

Каждый из наушников оснащен батареей емкостью 45 мА·ч, а в футляр встроен аккумулятор на 350 мА·ч. По заверению производителя, автономность без использования ANC составляет до 6 часов, а при активном шумоподавлении — 4,5 часа. С учетом емкости АКБ футляра новинка способна проработать до 17 и 25 часов соответственно. Заряжаются наушники через порт USB-C. На полное восполнение запаса энергии требуется приблизительно два часа.

Новинка будет доступна в серебристом, голубом и черном цветовом оформлении. Информации об цене и дате начала продаж наушников Nokia E3511 на данный момент нет.