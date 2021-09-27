28.09.2021

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Представлены smart-часы OPPO Watch Free c защитой от воды и автономностью до двух недель

OPPO Watch Free

Компания OPPO представила новые smart-часы Watch Free. Устройство получило прямоугольный корпус вытянутой формы без единой физической кнопки. Используется 1,64-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 456 х 280 пикселей. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3. Корпус защищен от попадания воды по стандарту 5ATM.

OPPO Watch Free

Модель отличается хорошим временем автономной работы. Одного заряда аккумуляторной батареи емкостью 230 мАч хватит до 14 дней работы в обычном режиме эксплуатации. На полную подзарядку уходит примерно 75 минут.

Часы поддерживают более 100 спортивных режимов, оснащены пульсометром и датчиком, определяющим уровень кислорода в крови. OPPO Watch Free умеют мониторить качество сна и анализировать информацию о физической активности владельца. Габариты составляют 46 х 29,7 х 10,6 миллиметра, вес — 33 гр.

Стоимость smart-часов в базовой конфигурации составляет 77 долларов, NFC-версия стоит 85 долларов. В Китае продажи стартуют 30 сентября.

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