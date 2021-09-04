04.09.2021

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Представлены новые ноутбуки ASUS Vivobook Pro для творчества

ASUS Vivobook Pro

Помимо ноутбуков серии Zenbook компания ASUS представила четыре модели серии Vivobook Pro. Все новинки также используют высококачественные OLED-дисплеи.

Модели Vivobook Pro 14X/16X OLED предлагают 14- или 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением до 4K (2,8K в меньшей версии), 100% охватом цветового пространства DCI-P3, сертификатом VESA DisplayHDR True Black 600 и тонкой рамкой NanoEdge. Есть поддержка формата HDR. Они могут предложить процессоры AMD Ryzen 5000-й серии H или Intel Core i7 11-го поколения, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti и 32 Gb оперативной памяти. В ноутбуках предусмотрен контроллер DialPad, встроенный в тачпад. Емкость аккумуляторов составляет 96 Вт·ч.

ASUS Vivobook Pro

Vivobook Pro 14/15 OLED получили OLED-дисплей диагональю 14/15 дюймов с разрешением до 2,8K/FHD, заключенный в тонкую рамку NanoEdge. Могут быть установлены новейшие процессоры AMD Ryzen 5000-й серии H или Intel Core i7 11-го поколения, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050, 16 Gb оперативной памяти, твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe емкостью 1 Tb, система охлаждения с двумя вентиляторами, контроллер стандарта Wi-Fi 6 и аудиосистема с сертификацией Harman Kardon. Емкость аккумулятора новинок составляет 50 Вт·ч.

Стоимость и дата начала продаж ноутбуков ASUS Vivobook Pro будут объявлены позже.

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