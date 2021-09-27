Представлены ноутбуки Honor MagicBook V14 (2021)

Помимо игровых ноутбуков MagicBook 16 и 16 Pro компания Honor представила в Китае три модели серии MagicBook V14 (2021).

Honor MagicBook V14 в алюминиевом корпусе оснащается 14,2-дюймовым LTPS-экраном с разрешением 2,5К (2520 х 1680 пикселей) и частотой обновления 90 Hz. Заявлен 100% охват цветового пространства sRGB.

Ноутбук представлен в версиях на базе чипов Intel 11-поколения Tiger Lake-H с графическим ускорителем NVIDIA GeForce MX450 в качестве опции. Объем оперативной памяти DDR4-4266 составляет 16 Gb, емкость твердотельного накопителя — 512 Gb. Подсистема охлаждения представлена двумя тепловыми трубками и двумя вентиляторами – уровень шума в обычном режиме работы составляет 22 дБ.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 60 Вт ч с поддержкой 65-ваттной быстрой зарядки. Производитель обещает 15 часов просмотра видео и 11,8 часа серфинга в браузере на одном заряде. Есть адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, USB-A, UAB-C, Thunderbolt 4, NFC, Mini-Jack, 5 Мп веб-камера, четыре стереодинамика и сканер отпечатков пальцев, встроенный в клавишу включения. Ноутбуки будут работать под управлением операционной системы Windows 11.

Стоимость Honor MagicBook V14:

Intel Core i5-11320H, графика Xe – 960 долларов;

Intel Core i5-11320H, GeForce MX450 – 1080 долларов;

Intel Core i7-11390H, 16 ГБ, GeForce MX450 – 1240 долларов.

В продажу новинки в серебристой, голубой и серой расцветках поступят 6 октября.