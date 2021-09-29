Представлены Nokia Smart TV (2021) с диагональю от 43 до 55 дюймов

Под брендом Nokia была представлена новая линейка smart-телевизоров. В серию Nokia Smart TV (2021) вошло шесть моделей. Базовая версия имеет размер 43 дюйма по диагонали и обладает разрешением Full HD. Также в линейке есть три модели с 4K QLED-экранами на 43, 50 и 55 дюймов и две модели с 4K LED-панелями на 50 и 55 дюймов. Все 4K-панели поддерживают технологии Gamma Engine 2.2, Dolby Vision и HDR10. Яркость достигает 400 кд/м2, контрастность — 5000:1.

Все телевизоры работают под управлением четырехъядерного процессора Realtek с частотой 1.1 GHz. За графику отвечает ускоритель Mali G31. Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, вместимость встроенного флеш-накопителя — 16 Gb. Устройства получили адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz) и Bluetooth 4.2, три порта HDMI, два USB 2.0, а также Ethernet. Модель с диагональю 43 дюйма располагает аудиосистемой QuatroX (Sound by Onkyo) мощностью 39 Вт, а версии на 50 и 55 дюймов — аудиосистемой мощностью 60 Вт (Sound by JBL). Все представленные телевизоры функционируют под управлением операционной системы Android TV 11.

Стоимость линейки Nokia Smart TV (2021):

50″ LED – 600 долларов;

55″ LED – 675 долларов;

50″ QLED – 675 долларов;

55″ QLED – 740 долларов.

43-дюймовые телевизоры появятся в продаже в октябре (стоимость не названа), а модели на 50 и 55 дюймов уже поступили в продажу в Индии.