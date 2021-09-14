Представлены iPhone 13 и iPhone 13 mini с лучшей сдвоенной камерой, 128 Gb памяти, процессором A15 Bionic и улучшенной автономностью

Компания Apple сегодня представила в Калифорнии очередные новинки, но самым главным анонсом, конечно, стал смартфон iPhone 13. Новая модель в целом похожа на iPhone 12, однако Apple полностью перестроила смартфон изнутри, включив в начинку устройства новейшую 5-нанометровую однокристальную систему A15 Bionic, содержащая в себе 15 млрд. транзисторов. Процессор представлен двумя высокопроизводительными и четырьмя энергоэффективными ядрами. По части центрального процессора A15 Bionic быстрее любой платформы, используемой в Android-смартфонах. Также в состав SoC вошел четырехъядерный графический процессор и шестнадцатиядерный нейронный процессор.

iPhone 13 и iPhone 13 mini получили улучшенные камеры. В них по-прежнему используются 1 Мр датчики, но основной датчик совершенно новый. Он самый большой из тех, что используется в смартфонах Apple, с пикселями размером 1,7 мкм, благодаря чему он захватывает на 47% больше света, чем предшественник. Модуль со сверхширокоугольной камерой тоже стал лучше. Но самое главное новшество — это система стабилизации Sensor Shift, ранее применявшаяся только в iPhone 12 Pro Max. Теперь она есть и в iPhone 13, и даже в самом маленьком iPhone 13 mini.

Такде Apple немного улучшила автономность смартфонов нового поколения. Благодаря оптимизации по части SoC и увеличения емкости аккумулятора iPhone 13 mini теперь работает на 1,5 часа дольше предшественника, а iPhone 13 — на 2,5 часа дольше.

iPhone 13 получил улучшенный OLED-экран, который на 28% ярче предыдущего. Защиту экрана по-прежнему обеспечивает закаленное стекло Ceramic Shield. Вырез в верхней части экрана стал меньше. Также линейка смартфонов получила защиту от попадания воды и пыли по стандарту IP68. Базовая версия iPhone 13 теперь оснащается 128 Gb встроенной памяти. Также доступны варианты с 256 и 512 Gb памяти.

Цена iPhone 13 mini стартует с 699 долларов, а базовая версия iPhone 13 оценена в 799 долларов.