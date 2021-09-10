Представлены флагманы Vivo X70, X70 Pro и X70 Pro+ с продвинутыми камерами

Компания Vivo представила линейку флагманских смартфонов Vivo X70. В серию входят три модели – X70, X70 Pro и топовый X70 Pro+. Смартфоны работают под управлением Android 11.

Vivo X70 – первые смартфоны компании с собственным процессором изображения V1. Он обеспечивает работу системы интеллектуального шумоподавления и технологии MEMC, приспособленной специально для более плавной картинки при захвате видео. Кроме того, V1 позволяет улучшить ночную фото- и видеосъемку. Он установлен только в моделях – X70 Pro и X70 Pro+.

Все новинки оснащены качественной оптикой Zeiss — объективы Contax Biotar 1.5/75 mm, Contax Distagon T 2.0/28 mm, Planar 2.8/80 mm и Olympia Sonnar T 2.8/180 mm. Фронтальные камеры во всех трех моделях имеют разрешением 32 Мп.

В топовой модели Vivo X70 Pro+ используется самый передовой дисплей в отрасли – Samsung AMOLED последнего поколения E5. Матрица характеризуется диагональю 6,78 дюйма разрешением 2K и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Hz. В качестве аппаратной платформы используется процессор Snapdragon 888+. Аккумуляторная батарея на 4500 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 55 Вт и беспроводную на 50 Вт. Есть NFC, ИК-порт, стереодинамики, выделенный аудиочип и защита от воды и пыли по стандарту P68.

Основная камера представлена датчиками: 50 Мп (Samsung S5KGN1, широкоугольный объектив, оптическая стабилизация), 48 Мп (Sony IMX598, сверхширокоугольный объектив), 12 Мп (Sony IMX663, портретный объектив, 2-кратный оптически зум, оптическая стабилизация) и 8 Мп (OmniVision OV08A10M перископный модуль, 5-кратный оптический зум, оптическая стабилизация).

Стоимость Vivo X70 Pro+:

8/256 Gb – 850 долларов;

12/256 Gb — 929 долларов;

12/512 Gb — 1084 доллара.

Vivo X70 Pro получил 6,56-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Hz, процессор Samsung Exynos 1080 и аккумулятор на 4450 мАч с поддержкой 44-ваттной зарядки.

Основная камера — 50 Мп (Sony IMX766V, широкоугольный объектив и осевой стабилизатор), 12 Мп (Sony IMS663, оптическая стабилизация, портретный объектив, 2-кратный оптический зум), 12 Мп (сверхширокоугольный объектив с углом обзора 120°), 8 Мп (перископный модуль, 5-кратный оптический зум, оптическая стабилизация).

Стоимость Vivo X70 Pro:

8/128 Gb – 666 долларов;

8/256 Gb – 712 долларов;

12/256 Gb – 743 доллара;

12/512 Gb – 821 доллар.

В базовой модели серии Vivo X70 установлен такой же экран, как в Pro-версии, но без изгиба по бокам. Используется процессор MediaTek Dimensity 1200 и аккумулятор на 4400 мАч с поддержкой 44-ваттной зарядки.

Основная камера тройная — 40 Мп (широкоугольный объектив), 12 Мп (Sony IMX663, портретный объектив) и 12 Мп (сверхширокоугольный объектив).

Стоимость Vivo X70: