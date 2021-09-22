22.09.2021

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Представлены флагманы Meizu 18s и 18s Pro

Meizu 18s

Помимо флагманского смартфона Meizu 18x сегодня в Китае были представлены флагманы 18s и 18s Pro — улучшенные версии мартовских флагманов Meizu 18 и 18 Pro. Новинки очень мало отличаются от предшественников.

Meizu 18s

Обе модели получили процессор Qualcomm Snapdragon 888+ вместо Snapdragon 888. Увеличилась емкость аккумуляторов — до 5000 мА·ч. Другие новшества — оболочка Flyme 9.2, доработанный движок вычислительной фотографии Pure Vision, который должен улучшить качество записи видео и ночной съемки фото, а также новый игровой режим Game Mode 5.0. В остальном изменений нет.

Стоимость Meizu 18s:

  • 8/128 Gb – 571 доллар;
  • 8/256 Gb – 617 долларов;
  • 12/256 Gb – 664 доллара.

Стоимость Meizu 18s Pro:

  • 8/128 Gb – 711 долларов;
  • 8/256 Gb – 772 доллара;
  • 8/128 Gb – 834 доллара.

Продажи новинок в Китае стартуют 26 сентября.

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