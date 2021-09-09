Представлены доступные смартфоны Realme 8i и 8s 5G

Компания Realme провела презентацию новых смартфонов среднего уровня Realme 8i и 8s 5G. Обе новинки имеют схожий дизайн, но заметно различаются по начинке. Смартфоны функционируют на базе операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0. Судя по характеристикам и ценам, смартфоны являются достаточно привлекательными и могут составить конкуренцию для недавно анонсированных Redmi 10 и Redmi 10 Prime.

Realme 8s 5G получил IPS-экран диагональю 6,5 дюйма разрешением Full HD+ с кадровой частотой 90 Hz. Аппарат стал первым в мире смартфоном на базе процессора MediaTek Dimensity 810. За графику отвечает ARM Mali-G57. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 или 8 Gb, вместимость накопителя UFS 2.1 – 128 Gb. Функция Dynamic RAM Expansion позволяет за счет накопителя виртуально увеличить емкость оперативной памяти на 5 Gb.

Основная камера модели представлена датчиками разрешением 64 Мп (f/1.8), 2 Мп (f/2.4) и 2 Мп (f/2.4). Запись видео 1080p@30fps, 720p@30fps, сло-мо 720p@120fps. Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.1). В оснащение смартфона входят аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 Hz) и Bluetooth 5.1, GPS, AGPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, порт USB-C и стандартный разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Габариты составляют 162,5 x 74,8 x 8,8 мм, вес — 191 гр.

Смартфон Realme 8s 5G представлен двумя цветами: синий и светло-голубой. Стоимость версии 6/128 Gb памяти — 245 долларов, 8/128 Gb — 270 долларов. В Индии продажи стартуют 13 сентября.

Модель Realme 8i получила IPS-экран диагональю 6,59 дюйма разрешением Full HD+ с кадровой частотой 120 Hz. Устройство построено на базе процессора MediaTek Helio G96. GPU — ARM Mali-G57 MC2. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 4 или 6 Gb, вместимость накопителя UFS 2.1 – 64 или 128 Gb. Также поддерживается технология виртуального расширения ОЗУ до 10 Gb.

Основная камера тройная: 50 Мп (f/1.8), 2 Мп (f/2.4) и 2 Мп (f/2.4). Запись видео 1080p@30fps, 720p@30fps. Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.05). Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мА·ч, поддерживается зарядка мощностью 18 Вт. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 Hz) и Bluetooth 5.1, GPS, AGPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, порт USB-C и стандартный 3,5 мм аудиоразъем. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Габариты составляют 164,1 x 75,5 x 8,5 мм, вес — 194 гр.

Стоимость Realme 8i в версии 4/64 Gb памяти составляет 190 долларов, 6/128 Gb — 220 долларов. Продажи в Индии начнутся 14 сентября.