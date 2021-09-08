Представлены быстрые карты памяти Samsung с повышенной надежностью

Компания Samsung представила новые карты памяти microSD Pro Plus и Evo Plus. В первую очередь они ориентированы на фотографов и других создателей контента, поскольку предлагают большую скорость передачи данных.

Кроме того, новинки отличаются повышенным уровнем защиты. В дополнение к защите от влаги, экстремальных температур, износа и повреждения корпуса карты microSD Pro Plus и Evo Plus защищены от воздействия рентгеновского излучения и магнитных полей. Отмечается, что сочетание высокой скорости записи с повышенной надежностью позволит без опасения использовать карты в составе дронов и экшен-камер для записи видео с разрешением до 4K UHD.

Карты представлены в широком спектре емкостей от 64 Gb до 512 Gb. Дается ограниченная десятилетняя фирменная гарантия. Карты microSD Pro Plus обеспечивают скорость чтения и записи до 160 Мбайт/с и скорость записи до 120 Мбайт/с соответственно. Модели microSD Evo Plus стали в 1,3 раза быстрее предыдущего поколения, позволяя передать данные на скорости до 130 МБ/с как на чтение, так и на запись.