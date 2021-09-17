Представлена Razer Huntsman V2 — «самая быстрая и передовая оптическая игровая клавиатура в мире»

Компания Razer представила серию клавиатур Huntsman V2 — полноразмерную модель и модель без блока цифровых клавиш. По словам производителя, это «самые быстрые и передовые оптические игровые клавиатуры в мире».

В устройствах серии используются оптические переключатели Razer Linear Optical Switches второго поколения и технология Razer HyperPolling, повышающая частоту опроса с 1000 Hz до 8000 Hz. Колпачки клавиш изготовлены из пластика PBT методом двойного литья под давлением. Отмечается улучшенное демпфирование элементов конструкции, благодаря чему звуки работы клавиатуры стали тише и мягче. Регистрация нажатий осуществляется с использованием инфракрасного луча. Матовая алюминиевая верхняя пластина придает конструкции жесткость, обеспечивая минимальный прогиб даже при самых сильных ударах по клавишам. Клавиатура дополнена эргономичной подставкой для запястий. Заявленный срок службы клавиш составляет 100 млн. срабатываний.

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В модели Huntsman V2 реализована подсветка Razer Chroma RGB с палитрой из 16,8 млн. оттенков. Она оснащена многофункциональным колесом управления Multi-function Digital Dial и четырьмя настраиваемыми мультимедийными клавишами. Настройки выполняются в ПО Razer Synapse 3 и могут быть сохранены во встроенной памяти.

Huntsman V2 Tenkeyless отличается меньшими размерами и массой. У нее нет блока цифровых клавиш, многофункционального колеса и мультимедийных клавиш, кабель USB — съемный.

Стоимость Razer Huntsman V2 с переключателями Clicky Purple Switch составляет 190 долларов, с переключателями Linear Red Switch — 200 долларов. Клавиатура Razer Huntsman V2 Tenkeyless будет предложена за 150 долларов (Clicky Purple Switch) и 160 долларов (Linear Red Switch).