Представлена профессиональная беззеркальная камера Canon EOS R3 за 6 тыс. долларов

Компания Canon представила беззеркальную камеру со сменной оптикой EOS R3 для профессионалов. Несмотря на индекс в названии, который ниже, чем у прошлогодних моделей R5 и R6, Canon EOS R3 является флагманской моделью. Новинка относится к производительным устройствам, предназначенным для съемок, где важна высокая производительность (скорость автофокуса, серийная съемка).

В основе камеры лежит прочный металлический корпус с защитой от брызг и пыли. Задействован полнокадровый КМОП-сенсор (36 × 24 мм), насчитывающий 24,1 Мп пикселей. Обработка изображений лежит на производительном процессоре Digic X.

Камера позволяет создавать изображения с разрешением до 6000 × 4000 пикселей. Видеоматериалы могут записываться в формате 6K (RAW) со скоростью 60 к/с или в формате 4K со скоростью 120 к/с. Возможна также последовательная фотосъемка со скоростью 30 к/с.

Величина светочувствительности составляет ISO 100-102400 с возможностью расширения до ISO 50-204800. Реализована система стабилизации на основе сдвига сенсора. Минимальная выдержка — 1/64000 с.

Устройство оборудовано 3,2-дюймовым сенсорным дисплеем с полностью регулируемым положением. По словам Canon, в EOS R3 используется технология глубокого обучения для улучшения определения глаз и людей в кадре, а также автофокусировки в целом. Фотограф может задать точку фокусировки при помощи технологии отслеживания глаз, просто посмотрев на область электронного видоискателя с 5,76 млн. точек. Всего же у EOS R3 1053 точки автофокусировки.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth, порт USB 3.2 Gen 2, слоты для карт памяти SD/SDHC/SDXC (UHS-II) и CFexpress. Габариты составляют 150 × 143 × 87 мм, вес — 1015 гр.

В продажу Canon EOS R3 поступит в ноябре по ориентировочной цене 6000 долларов.