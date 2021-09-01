Представлена фотокамера мгновенной печати Polaroid Now+ с пятью съемными фильтрами

Представлена аналоговая фотокамера Polaroid Now+ с функцией мгновенной печати. Устройство выполнено в ретро-стиле.

Особенность модели заключается в том, что в комплект поставки входят пять фильтров, которые монтируются на объектив. Это позволяет осуществлять съемку с различными эффектами.

Диапазон выдержек варьируется от 1/200 до 1 сек. При использовании мобильного приложения Polaroid для устройств под управлением Android и iOS диапазон выдержек возрастает до 30 сек. Кроме того, мобильное приложение позволяет осуществлять съемку в различных режимах. Среди доступных функций называются двойная экспозиция, рисование светом и ручной режим.

Питание обеспечивает литиевая батарея UN3481. Для печати фотографий применяются картриджи Polaroid i-Type. В оснащение входят система автофокусировки, вспышка и таймер. Есть стандартная резьба для установки фотоаппарата на штативе. Габариты составляют 150,16 × 112,2 × 95,48 мм, вес — 457 гр.

Фотокамера Polaroid Now+ уже доступна для заказа по ориентировочной цене 150 долларов. Доступные цвета корпуса: белый, черный и синий.