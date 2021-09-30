30.09.2021

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Представлен ультрабук Lenovo Yoga 13s 2021 Ryzen Edition на базе Windows 11

Lenovo Yoga 13s 2021 Ryzen Edition

Компания Lenovo представила ультрабук Yoga 13s 2021 Ryzen Edition. Новинка выполнена в металлическом корпусе толщиной всего 13,8 мм.

Lenovo Yoga 13s 2021 Ryzen Edition оснащен 13-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560 х 1600 пикселей. Обеспечивается 100% охвата цветового пространства sRGB. Реализована поддержка Dolby Vision и функции автоматической регулировки яркости. Кроме того, упомянута технология снижения интенсивности синего цвета подсветки с сертификацией TÜV Rheinland.

Lenovo Yoga 13s 2021 Ryzen Edition

Ноутбук работает на базе процессора AMD Ryzen 5 5600U. Базовая тактовая частота составляет 2,3 GHz, максимальная частота — 4,2 GHz. За обработку графики отвечает ускоритель AMD Radeon Graphics с частотой до 1800 MHz. Объем оперативной памяти DDR4 составляет 16 Gb, емкость твердотельного накопителя – 512 Gb.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 50 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. В оснащение устройства входят модуль Wi-Fi 6, два порта USB Type-C и 3,5-мм аудиогнездо. Также есть клавиатура с подсветкой, двойные стереодинамики с технологией Dolby Atmos, поддержка режима Modern Standby и система аутентификации по лицу Windows Hello. Вес составляет 1,22 кг.

Ноутбук будет поставляться с предустановленной операционной системой Windows 11.  Стоимость Lenovo Yoga 13s 2021 Ryzen Edition составляет ориентировочно 800 долларов. Предзаказ уже открыт, продажи начнутся 5 октября.

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