Представлен смартфон Samsung Galaxy M52 5G — самый тонкий «монстр автономности»

Компания Samsung сегодня в Индии представила смартфон Galaxy M52 5G. Устройство позиционируется как самый тонкий монстр автономности из когда-либо выпущенных Samsung.

Новинка на 21% тоньше предшественника Galaxy M51. Габариты составляют 164,2 х 76,4 х 7,4 мм, вес — 173 гр. Используется аккумуляторная батарея на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Компания отмечает, что автономность Galaxy M52 5G при воспроизведении видео доходит до 20 часов, при воспроизведении аудио – до 81 часа. Полностью заряженный смартфон позволяет просматривать веб-страницы в течение 17 часов.

Galaxy M52 5G получил большой экран Super AMOLED Infinity-O диагональю 6,7 дюйма разрешением Full HD+ с кадровой частотой 120 Hz. Используется защитное стекло стекло Gorilla Glass 5.

Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 778G. По сравнению с Galaxy M51 производительность CPU увеличилась на 55%, производительность GPU – на 85 %. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, емкость флеш-памяти – 128 Gb.

В основной камере используются датчики разрешением 64, 12 и 5 Мп. Фронтальная камера получила датчик разрешением 32 Мп. Смартфон получил предустановленную ОС Android 11. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4/5 GHz и Bluetooth 5, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, NFC, боковой сканер отпечатков пальцев и слот для карт microSD.

Доступные цвета — синий (Icy Blue) и черный (Blazing Black). Стоимость начинается от 365 долларов. Продажи смартфона в Индии стартуют 3 октября.