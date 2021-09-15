15.09.2021

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Представлен смартфон Moto E20 на базе Android 11 Go Edition стоимостью 99 евро

Moto E20

Компания Motorola представила новый смартфон Moto E20 для европейского рынка. Модель ориентирована для потребителей с ограниченным бюджетом или для тех, кому необходим простой и надежный смартфон с базовой функциональностью.

Moto E20 оснащен большим 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9. В качестве аппаратной платформы используется чипсет Unisoc T606. Объем оперативной памяти составляет 2 или 4 Gb, вместимость встроенной флеш-памяти – 32 или 64 Gb.

Аппарат оборудован двойной основной камерой с датчиками на 13 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп. Емкость аккумулятора смартфона составляет 4000 мА·ч. Есть порт USB Type-C и защита от влаги (IP52). Поддержки NFC и Wi-Fi 5 GHz не предусмотрено. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 11 Go, оптимизированной для маломощных устройств.

Стоимость составляет 99 евро. Доступны цвета: серый и голубой. Продажи начнутся в октябре 2021 года.

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