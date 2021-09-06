Представлен прототип премиального электрического внедорожника Mercedes-Maybach EQS

Компания Mercedes-Benz представила на мероприятии IAA Mobility 2021 концепт электрического кроссовера с роскошным интерьером Mercedes-Maybach EQS.

При создании Mercedes-Maybach EQS дизайнеры и инженеры сделали упор на создание комфорта в салоне для водителя и трех пассажиров. Особое внимание уделялось двухместному заднему ряду. Силуэт автомобиля оптимизирован с точки зрения аэродинамики, но без ущерба для простора в задней части салона.

Монолитный фигурный дисплей занимает всю переднюю панель и центральную консоль. По всей видимости, под общей стеклянной панелью будут располагаться не менее трех отдельных дисплеев. У задних пассажиров есть свой блок управления функциями комфорта, им же предназначены и дисплеи, расположенные за подголовниками передних сидений.

Так как Mercedes-Maybach EQS это концепт, пока не известно, будет ли руль в виде штурвала в серийной версии электрического кроссовера. Технические подробности пока что не разглашаются. Базовая версия кроссовера Mercedes-Benz EQS должна выйти на рынок в следующем году. Представители компании говорят, что и премиальный автомобиль уже близок к серийному производству.