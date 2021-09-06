Представлен полноприводный электрический кроссовер Mercedes-Benz EQB

В рамках мероприятия IAA Mobility 2021 немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил электрический внедорожник EQB.

Впервые кроссовер EQB был представлен в апреле на Шанхайском автосалоне в Китае. Сейчас компания уделила больше внимания деталям и своим планам относительно автомобиля. Было объявлено о повторной попытке запустить электрический внедорожник в США, так как в начале этого года Mercedes-Benz отменил свои планы по выпуску на американский рынок внедорожника EQC. Планируется, что он будет выпускаться не только для США, но и для других регионов мира.

Полноприводный электрический пятиместный кроссовер опционально может превращаться в семиместный за счет установки третьего ряда сидений. Однако сиденья третьего ряда не будут достаточно просторными и в основном ориентированы на использование детьми.

EQB сможет проезжать без подзарядки около 420 км по европейскому стандарту WLTP. При длине в 4,7 м и ширине 1,8 м EQB можно назвать компактным электрическим внедорожником. Максимальная вместимость грузового отсека — 1,7 м3. Автомобиль имеет аккумуляторные батареи на 66,5 кВт·ч. Mercedes-Benz отмечает, что внедорожник поддерживает 100-киловатт зарядку и за 30 мин. может восполнить до 80% емкости батарей. Спереди по центру имеется новейшая информационно-развлекательная система MBUX.

Покупателям будут доступны две версии Mercedes-Benz EQB с электродвигателем на 225 или 288 л.с., которые получили название EQB 300 4MATIC и EQB 350 4MATIC соответственно. В дальнейшем планируется запуск переднеприводной версии электромобиля.