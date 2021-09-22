Представлен моноблок HP Envy 34: 5К-экран, GeForce RTX 3080 и съемная веб-камера

Компания HP представила новый моноблок Envy 34. Устройство получило 34-дюймовый IPS-экран разрешением 5K (5120 × 2160 пикселей) и соотношением сторон 21:9. Заявлено 98% охвата цветового пространства DCI-P3.

HP Envy 34 оснащается процессором Intel Core i9 11-го поколения и пока еще не анонсированной 3D-картой Nvidia RTX 3080. Компьютер поддерживает до 128 Gb оперативной памяти DDR4, а также твердотельные NVMe-накопители объемом до 2 Tb.

Моноблок поставляется с 16 Мп съемной веб-камерой, которую можно разместить на любой из граней корпуса благодаря магнитному креплению. В основание подставки дисплея встроено беспроводное зарядное устройство стандарта Qi мощностью 15 Вт.

В оснащение входят четыре слота для модулей оперативной памяти, два слота для SSD, шесть портов USB Type-A, два Thunderbolt 4, USB Type-C, HDMI, Ethernet, 3,5-мм аудиоразъем и два громкоговорителя Bang & Olufsen.

Новинка поступит в продажу в США в октябре по цене от 1999 долларов.