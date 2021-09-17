17.09.2021

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Представлен моноблочный компьютер MSI Pro AP241 на платформе Intel Rocket Lake

MSI Pro AP241

Компания MSI представила настольный компьютер моноблочной компоновки Pro AP241 с 23,8-дюймовым дисплеем формата Full HD. Его основой служит набор системной логики H510 и процессор Intel Core 11-го поколения (Rocket Lake). Максимальная конфигурация включает процессор Core i7-11700. Моноблок может быть оборудован до 64 Gb оперативной памятью DDR4-2666/3200. Накопителей — два: один типоразмера M.2, а второй — типоразмера 2,5 дюйма.

Компьютер оснащен адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (Intel Wireless AC 9462 или Intel Wireless AX201) и Bluetooth (5.1 или 5.2), сетевым портом Gigabit Ethernet на контроллере Realtek RTL8111H, четырьмя портами USB 3.2 Gen 1, двумя портами USB 2.0, выходом HDMI 2.0, микрофонным входом и линейным выходом. Аудиоподсистема включает два динамика мощностью 3 Вт каждый. Подставка позволяет регулировать угол наклона дисплея в диапазоне 25 градусов. При габаритах 541,93 x 227,93 x 426,45 мм моноблок весит 4,63 кг. Стоимость и дату начала продаж производитель не называет.

 

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