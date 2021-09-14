Представлен монитор Samsung S4 со встроенной веб-камерой

Компания Samsung Electronics представила новый 24-дюймовый монитор Samsung S4 (модель S40VA) со встроенной веб-камерой. Устройство подходит для проведения видеоконференций.

Модель оснащается 24-дюймовой IPS-панелью разрешением Full HD, частотой обновления 75 Hz, углом обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000 : 1 и временем отклика 5 мс.

В верхней части монитора располагается выдвижная веб-камера на 2 Мп с инфракрасным модулем и поддержкой системы Windows Hello. В устройство также интегрированы стерео динамики по 2 Вт и микрофон.

Подставка дает возможность регулировать углы наклона и поворота экрана. Использовать дисплей можно в альбомной и портретной ориентациях. При помощи крепления VESA панель можно подвесить на стену. Предусмотрены HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, D-Sub, 3 USB 3.0 и аудиовыход.

Стоимость монитора Samsung S4 пока не раскрывается.