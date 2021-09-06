Представлен концепт электрического мини-байка BMW CE 02

В рамках выставки IAA Mobility 2021 компания BMW представила концепт электрического мини-байка BMW CE 02. Модель напоминает ранее анонсированный мотоцикл BMW CE 04, готовящийся к производству.

CE 02 представляет собой нечто среднее между байком и скутером. Ожидается, что он заинтересует молодых людей, находящихся в поиске альтернативы автомобилям. BMW заявляет о доступной цене.

Мини-байк оформлен в минималистском стиле в серебристом и черном цветах. Концепт получил круглую светодиодную фару, а также небольшой дисплей, расположенный на руле для отображения различной информации, такой как скорость и состояние батареи.

BMW CE 02 оснащен двигателем с ременным приводом мощностью 11 кВт, который может развивать максимальную скорость 90 км/ч. Компания не раскрывает емкость аккумулятора, но сообщила, что полностью заряженный аккумулятор может обеспечить дальность хода 90 км.

Есть дополнительное крепление для скейтборда, а сиденье позволяет наклоняться вперед во время езды, опираясь ногами на подножки. Вес составляет 119 кг. Есть большой шанс, что мини-байк будет запущен в массовое производство.