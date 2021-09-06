Представлен концепт электрического кроссовера Volkswagen ID. Life с запасом хода 400 км

В рамках мероприятия IAA Mobility 2021 компания Volkswagen представила концептуальный электрический кроссовер Volkswagen ID. Life. Он спроектирован на укороченной версии платформы MEB с передним приводом, адаптированной специально для городских компактных автомобилей. Серийным автомобиль станет в 2025 году.

Volkswagen ID. Life получил электродвигатель мощностью 234 л.с. (172 кВт) и 290 Нм, разгоняется с 0 до 100 км/ч за 6,9 сек. Максимальная скорость — 180 км/ч. Батареи емкостью 57 кВтч хватает на 400 км пути по европейскому циклу WLTP. Она поддерживает быструю зарядку, поэтому добавить еще 160 км можно всего за 10 мин. Дорожный просвет составляет 190 мм, угол въезда — 26°, а съезда — 37°. Колесная база составляет 2650 мм. Объем багажного отделения (при всех сложенных сиденьях, кроме водительского) — 1285 л.

Производитель отмечает съемную крышу, использование переработанных и экологичных материалов, различные цифровые технологии. Камеры и дисплеи заменяют внешние и внутренние зеркала заднего вида. В переднем багажнике объемом 68 л. хранится зарядный кабель. Еще одно любопытное решение – дверной карман можно использовать для беспроводной зарядки смартфонов.

Управление основными функциями вождения осуществляется с помощью сенсорной панели на шестиугольном рулевом колесе с открытым верхом. Смартфон можно интегрировать в систему автомобиля, чтобы управлять навигационной системой, воспроизводить контент и так далее. Салон можно превратить в кинотеатр или игровой зал — имеются игровая приставка и проектор, проекционный экран выдвигается из передней панели, можно подключать также другие устройства.

Так как это концепт, то разумеется, не все перечисленные функции доживут до серийного выпуска.

В производство электрический кроссовер Volkswagen ID. Life поступит в 2025 году, и стоить он будет около 20 тыс. евро за базовую версию и 25 тыс. евро за топовую.