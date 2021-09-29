Представлен компактный домашний робот-помощник Amazon Astro

В ходе своей презентации компания Amazon представила компактного домашнего робота на колесах под названием Astro.

По словам производителя, Astro способен выполнять множество действий, которые можно ожидать от домашнего робота. Он умеет распознавать лица хозяев, понимает голосовые команды, как Alexa, может рассказать о погоде, включить любимый трек или связаться с родственниками или друзьями по видеочату и т.д. Робот будет следовать за вами, куда бы вы ни пошли, таким образом, удерживая вас в кадре на протяжении всего видеозвонка. Владелец может установить запретные зоны, куда дорога закрыта, или активировать режим «не беспокоить», чтобы ограничить передвижения робота.

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Amazon Astro оснащен сенсорным дисплеем, на котором отображаются «глаза» робота, и камерой на кронштейне высотой около одного метра. В корпусе есть специальный отсек, куда можно положить что-то, чтобы передать другому человеку.

«Мы считаем, что через пять-десять лет в каждом доме будет хотя бы один робот», — заявил Дэйв Лимп (Dave Limp), старший вице-президент Amazon по устройствам и услугам.

Стоимость Amazon Astro на старте продаж составит 1000 долларов, после чего цена повысится до 1450 долларов.