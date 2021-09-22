Представлен игровой ноутбук Redmi G 2021 в версиях с процессорами AMD и Intel

Бренд Redmi сегодня представил игровой ноутбук Redmi G 2021. Устройство оборудовано 16,1-дюймовым дисплеем разрешением Full HD и с частотой обновления 144 Hz. Обеспечивается 100% охвата цветового пространства sRGB.

Покупателям будут предложены версии на аппаратной платформе AMD и Intel. В первом случае используется процессор Ryzen 7 5800, во втором — Core i5-11260H. Объем оперативной памяти в обоих вариантах составляет 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя — 512 Gb. За обработку графики отвечает дискретный ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3060. Применяется эффективная система охлаждения Hurricane Heat Dissipation 3.0 с двумя вентиляторами. Модификация на платформе AMD дополнительно снабжена медными тепловыми трубками.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth, порты Thunderbolt 4 и USB Type-C, качественная аудиосистема DTX: X Ultra Sound и полноразмерная клавиатура с подсветкой. Емкость аккумуляторной батареи составиляет 80 Вт·ч. На устройства установлена операционная система Windows 10 с возможностью последующего апгрейда до Windows 11.

Стоимость игрового ноутбука Redmi G 2021 с процессором AMD составляет около 1081 доллар США, с чипом Intel — 880 долларов. Продажи начнутся завтра, 23 сентября.