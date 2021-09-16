16.09.2021

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Представлен флагманский смартфон OPPO Find X3 Pro Photographer Edition

OPPO Find X3 Pro Photographer Edition

Компания OPPO представила новый флагман Find X3 Pro Photographer Edition. Специальное издание смартфона — это результат сотрудничества с компанией Kodak. Применен особый дизайн в стиле классических фотоаппаратов бренда, а также проведена калибровка цветопередачи снимков на основную камеру. Новинка базируется на модели Find X3 Pro, представленной в марте этого года, которая до сих пор входит в первую десятку рейтинга лучших камерофонов в мире DxOMark.

OPPO Find X3 Pro Photographer Edition

Смартфон оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-экраном разрешением Quad HD+ (1440 x 3216 пикселей) с адаптивной частотой обновления изображения (5-120 Hz) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Применяется процессор Qualcomm Snapdragon 888, работающий в связке с 16 Gb оперативной памяти LPDDR5 и встроенной флеш-памяти UFS 3.1 на 512 Gb. Также пользователям предлагается бесплатное облачное хранилище на 1 Tb.

Основная камера включает следующие датчики: 50 Мп, Sony IMX766 (f/1.8, OIS), ультраширокоугольный модуль на 50 Мп, Sony IMX766, (f/1.8, угол захвата 110,3 градуса, автофокус), перископный модуль 13 Мп, (f/2.4, гибридный зум 5х, цифровой зум 20х) и микролинза 5 Мп, (f/3.0, приближение 60х, запись видео в 1080р). Разрешение фронтальной камерой 32 Мп (f/2.4).В OPPO Find X3 Pro Photographer Edition есть режим с долгой экспозицией, который позволит легко снимать ночное движение транспорта, облака, создавать эффекты с движением воды и «рисовать» светом. Также поддерживается формат RAW, сохраняющий все оригинальные особенности снимка.

Аккумуляторная батарея емкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт и беспроводной зарядки мощностью 30 Вт. Предусмотрена защита от воды (IP68). В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz, 2×2 MIMO и Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, Beidou, Glonass, GALILEO, QZSS, NFC и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 163,6 x 74 x 9,1 мм, вес – 196 гр. Смартфон работает под управлением новейшей версии оболочки ColorOS 12.

Стоимость OPPO Find X3 Pro Photographer Edition составляет 1008 долларов. Предзаказ в Китае уже открыт. Продажи начнутся 22 сентября.

 

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