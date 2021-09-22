Представлен флагманский смартфон Meizu 18x стоимостью от 400 долларов

Компания Meizu на сегодняшней презентации представила флагманский смартфон Meizu 18x. Устройство получило 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9. Панель обладает частотой обновления 120 Hz, частотой дискретизации сенсора 360 Hz, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 700 кд/м2. Использовано защитное стекло Gorilla Glass 6.

Аппарат построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 870. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет до 12 Gb с возможностью расширения еще на 7 Gb. Вместимость накопителя UFS 3.1 — до 256 Gb.

Основная камера представлена тремя датчиками: 64 Мп (Samsung GW3), сверхширокоугольным модулем на 8 Мп и 2 Мп датчиком глубины. Фронтальная камера разрешением 13 Мп.

За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. В оснащение входят модем 5G, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galile, порт USB Type-C, слот на две SIM-карты и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 165,1 х 76,35 х 7,99 мм. вес — 189 гр. Аппарат будет поставляться с операционной системой Android 11, дополненной фирменной надстройкой Flyme 9.2.

Стоимость смартфона Meizu 18x:

8/128 Gb – 401 доллар;

8/256 Gb – 433 доллара;

12/256 Gb – 464 доллара.

Продажи начнутся 26 сентября.