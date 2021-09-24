Представлен доступный смартфон Redmi 9 Activ

Бред Redmi представил доступный смартфон Redmi 9 Activ – это улучшенная версия базовой модели. Аппарат оборудован 6,5-дюймовым дисплеем разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9.

В основе смартфона лежит процессор MediaTek Helio G35. Чип содержит графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 GPU и модем 4G/LTE. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Gb, емкость флеш-накопителя – 64 или 128 Gb. Есть возможность расширения накопителя с помощью карты microSD.

Основная камера двойная с датчиками на 13 Мп и 2 Мп. В небольшом экранном вырезе располагается фронтальная камера разрешением 5 Мп.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. В оснащение входят инфракрасный приемопередатчик, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Сканер отпечатков пальцев установлен на задней панели. Устройство работает под управлением Android 11 с интерфейсом MIUI 12. Вес составляет 194 гр.

Смартфон Redmi 9 Activ будет предлагаться в цветовых исполнениях Carbon Black, Coral Green, Sky Blue и Sporty Orange по цене от 130 долларов.