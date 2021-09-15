Представлен доступный фитнес-браслет Realme Band 2

Компания Realme представила новый фитнес-браслет Realme Band 2, который оборудован 1,4-дюймовым цветным TFT-дисплеем прямоугольной формы. Максимальная яркость — 500 кд/м2.

Устройство имеет датчик определения уровня кислорода в крови (SpO2), датчик мониторинга сна, а также обычный датчик частоты сердечных сокращений. Realme Band 2 поддерживает до 90 режимов тренировок — ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание и многие другие.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 204 мАч. Заявлено до 12 дней автономной работы. Браслет является влагозащищенным (5 АТМ) и поддерживает 50 циферблатов.

Стоимость составляет примерно 34 доллара. На данное время продажи запущены в Малайзии. В Индии и Европе фитнес-браслет поступит в продажу ориентировочно в октябре этого года