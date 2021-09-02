Представлен 50 Мп сенсор Samsung ISOCELL GN5 с технологией Dual Pixel Pro

Помимо 200 Мп датчика изображений ISOCELL HP1, компания Samsung Electronics представила 50 Мп сенсор ISOCELL GN5 с поддержкой технологии двусторонней автофокусировки Dual Pixel Pro. Она предусматривает наличие двух фотодиодов в каждом пикселе по горизонтали или вертикали, для распознавания изменения рисунка во всех направлениях. Благодаря этому датчик обеспечивает мгновенную автофокусировку, предлагая четкие изображения как при ярком, так и при слабом освещении.

Оптический формат сенсора — 1/1,57 дюйма, размер пикселей — 1 мкм. Датчик поддерживает объединение пикселей формата 2 х 2 для съемки в условиях слабого освещения, разрешение при этом снижается до 12,5 Мп.

Кроме того, В ISOCELL GN5 используется технология Front Deep Trench Isolation (FDTI). Она позволяет каждому микроскопическому фотодиоду поглощать и удерживать больше света, улучшая полноразмерную емкость фотодиодов (FWC) и уменьшая перекрестные помехи. Сенсор поддерживает запись видео в формате 8K@30fps, а также 4K@120/60fps и 1080p@240fps.

Первые образцы 50 Мп сенсора Samsung ISOCELL GN5 уже поступили для ознакомления сторонним производителям смартфонов.