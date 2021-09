Представлен 11-дюймовый планшет Xiaomi Pad 5 стоимостью от 349 евро

Компания Xiaomi сегодня официально представила планшет Pad 5 — это международная версия анонсированного в августе этого года в Китае Mi Pad 5.

Гаджет оборудован 11-дюймовым IPS-дисплеем формата WQHD+ (2560 × 1600 пикселей) с частотой обновления изображения 120 Hz и поддержкой технологий HDR10 и Dolby Vision. Взаимодействовать с экраном можно посредством специального пера Xiaomi Smart Pen.

Xiaomi Pad 5 оснащен процессором Snapdragon 860, основной камерой на 13 Мп, фронтальной на 8 Мп и аккумулятором емкостью 8720 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Есть аудиосистема с четырьмя динамиками.

Планшет работает под управлением MIUI for Pad на базе Android 11. На момент выхода только 300 основных приложений хорошо оптимизированы для MIUI for Pad. Но к концу года Xiaomi адаптирует для MIUI for Pad более 2000 приложений.

Xiaomi Pad 5 будет предлагаться в двух версиях: 6/128 Gb памяти за 349 евро и 6/256 Gb за 399 евро. Стилус не входит в комплект поставки.