Подписан договор о проведении в Баку в 2023 году Международного конгресса астронавтики

Состоялась встреча с делегацией Международной астронавтической федерации (IAF), находящейся с рабочим визитом в нашей стране.

В ходе двусторонней встречи министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев отметил, что благодаря успешным спутниковым проектам, инициированным президентом Ильхамом Алиевым, и реализуемым под его руководством, независимый Азербайджан стал членом мировой космической семьи.

На встрече было подчеркнуто, что именно по этой причине такое важное мероприятие, как Международный конгресс астронавтики спустя 50 лет снова пройдет в Баку.

Было отмечено, что это мероприятие, наряду с Азербайджаном, предоставит незаменимую возможность соседним странам, в том числе государствам, не являющимся членами IAF, более тесно интегрироваться в глобальную космическую отрасль.

Президент Международной астронавтической федерации Паскаль Эренфройнд в своем выступлении выразила благодарность «Азеркосмос» за тесное сотрудничество.

«Я уверена, что Международный конгресс астронавтики, который состоится в 2023 году, оставит значительный след в позиции Азербайджана на космической арене и даст стране импульс стать одной из движущих сил мировой космической индустрии», — отметила президент федерации.

В рамках встречи состоялась официальная церемония подписания договора о проведении в Баку в 2023 году Международного конгресса астронавтики между «Азеркосмос» и Международной астронавтической федерацией.

После церемонии подписания при участии делегации IAF был проведен брифинг для представителей СМИ и даны ответы на их вопросы.

Отметим, что Международный конгресс астронавтики внесет весомый вклад в налаживание тесных связей с зарубежными агентствами, компаниями и организациями в космической сфере, ускорение трансферного процесса космических технологий в регион, развитие человеческого капитала, а также в укрепление имиджа нашей страны как космического центра региона и надежного партнера на международной арене.

Напомним, что город Баку получил право на проведении Международного конгресса астронавтики в 2023 году на Генеральной ассамблее Международной астронавтической федерации, которое состоялось в столице США Вашингтоне в 2019 году. Среди городов-кандидатов на проведение этого престижного мероприятия были Сингапур, Рио-де-Жанейро и Нью-Дели.