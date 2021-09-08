Осенняя презентация новинок Apple пройдет 14 сентября

Компания Apple разослала приглашения на свою осеннюю пресс-конференцию. Презентация новинок компании из Купертино состоится 14 сентября в 21:00 по бакинскому времени. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Ожидается, что предзаказ новых устройств стартует 17 сентября, а продажи начнутся 24 сентября.

По данным инсайдеров, компания представит свои продукты на трех презентациях, которые пройдут в сентябре, октябре и ноябре. 14 сентября должны показать смартфоны iPhone 13, наушники AirPods 3 и smart-часы Apple Watch Series 7.

Согласно имеющейся информации, ожидать значительных изменений в iPhone 13 по сравнению с прошлогодними моделями не стоит. Во всех четырех моделях серии будет новый более мощный процессор и немного улучшенные камеры. В Pro-версиях ожидается дисплей с адаптивной частотой обновления до 120 Hz. Также есть вероятность, что Apple уменьшит размер выреза в экране, но полного его исчезновения ждать не стоит.