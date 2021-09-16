OPPO представила ColorOS 12: обновленный интерфейс и синхронизация с Windows

Компания OPPO представила китайскую версию фирменной прошивки ColorOS 12, построенной на базе Android 12.

Пользователей ждет обновленный интерфейс с перерисованными иконками приложений и большим количеством самых разнообразных виджетов. Повышение контрастности текста и цветов сделало доступ к информации более быстрым и удобным. Был внедрен новый движок анимаций Quantum Animation Engine 3.0.

OPPO поработала над оптимизацией прошивки. В результате ColorOS 12 потребляет на 30% меньше памяти, а расход энергии в фоновом режиме уменьшился на 20%, из-за чего время автономной работы в среднем улучшилось на 12%. Кроме того, компания обещает, что даже после трех лет использования система будет работать так же быстро, как и в первый день, с падением производительности всего на 5%.

Появилась возможность синхронизации смартфона и компьютеров на Windows для передачи данных со скоростью до 45 Мбит/с. В этом режиме можно управлять смартфоном прямо с экрана ноутбука, запуская мобильные приложения, отвечая на сообщения в мессенджерах и так далее. Заявляется о совместимости с 80% моделями компьютеров на Windows от основных брендов, выпущенных за последние три года.

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Была усовершенствована функция плавающих окон. Теперь она позволяет менять их размер. Появились новые утилиты в панели быстрого доступа Smart Sidebar 2.0.

OPPO показала Omoji (аналог Memoji от Apple). Пользователи могут создавать свои уникальные виртуальные аватары, настраивая их внешность по своему вкусу из более чем 20 тыс. уникальных маркеров.

Компания планирует обновить до ColorOS 12 более 110 моделей смартфонов. Глобальный запуск прошивки намечен на ближайшие недели.