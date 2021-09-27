OPPO представила 75-дюймовый телевизор Smart TV K9

Компания OPPO представила в Китае не только смартфон K9 Pro и smart-часы Watch Free, но и новую модель телевизора Smart TV K9. В линейке K9 уже есть телевизоры с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов. Новая модель имеет диагональ 75 дюймов.

OPPO K9 75 получил панель разрешением 4К с частотой обновления изображения 60 Hz, охватом 93% цветового пространства DCI-P3 и заводской калибровкой Delta E < 1,5. Дисплей поддерживает технологии MEMC и HDR10+. Угол обзора по горизонтали достигает 178 градусов. Яркость равна 300 кд/м2. Благодаря узким рамкам экран занимает 95% площади фронтальной поверхности. Телевизор работает на базе четырехядерного процессора MediaTek MT9652 в сочетании с 2 Gb оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем емкостью 32 Gb.

Устройство поддерживает беспроводные стандарты Wi-Fi (2,4 GHz + 5 GHz) и Bluetooth 5. Набор интерфейсов включает разъем Ethernet, два порта USB Type-A и три HDMI 2.1 с функцией eARC. За качественный звук отвечает акустическая система на 30 Вт. В качестве операционной системы используется фирменная ColorOS TV 2.2.

OPPO Smart TV K9 75 поступит в продажу в Китае 30 сентября по цене 897 долларов.