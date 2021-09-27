OPPO K9 Pro: 120 Hz экран, Dimensity 1200 и зарядки 60 Вт

Компания OPPO представила в Китае новый смартфон K9 Pro 5G. Устройство средней ценовой категории обладает некоторыми характеристиками моделей премиум-класса.

Аппарат получил AMOLED-экран диагональю 6,43 дюйма разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Hz и дискретизацией сенсора 180 Hz. За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Dimensity 1200. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 или 12 Gb, емкость флеш-памяти UFS 3.1 — 128 или 256 Gb.

Основная камера представлена тремя датчиками: 64 Мп (f/1.7), сверхширокоугольный блок на 8 Мп (119°, f/2.2) и 2 Мп (f/2.4) макромодуль. В верхний левый угол экрана врезан 16 Мп модуль селфи-камеры.

Емкость аккумуляторной батареи составила 4500 мА·ч, поддерживается быстрая проводная зарядка – мощностью 60 Вт. В оснащение устройства входят поддержка сетей 5G, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, порт USB-C, модуль NFC, два слота для SIM-карт, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм аудиоразъем и стереодинамики. Смартфон OPPO K9 Pro работает под управлением платформы ColorOS 11 на базе Android 11.

Стоимость базовой версии с 8/128 Gb памяти составляет 340 долларов. Вариант с 12/256 Gb — 417 долларов. Продажи начнутся 30 сентября.