OPPO F19s – Snapdragon 662 и аккумулятор на 5000 мА•ч за 270 долларов

Компания OPPO расширила свой ассортимент смартфонов среднего уровня новой моделью F19s. В аппарате установлен AMOLED-экран диагональю 6,43 дюйма разрешением FHD+ и соотношением сторон 20:9. Заявлено 92% охвата цветовой гаммы DCI-P3. Под дисплеем расположен сканер отпечатков пальцев.

OPPO F19s построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 662, который включает графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 6 Gb, емкость флеш-накопителя — 128 Gb, которую можно расширить с помощью карты формата microSD. При этом пользователи могут за счет технологии расширения ОЗУ добавить еще 5 Gb виртуальной оперативной памяти.

Тройная основная камера объединяет 48 Мп главный модуль, 2 Мп сенсор для макросъемки и 2 Мп датчик глубины сцены. Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 33-ваттной подзарядки. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, FM-тюнер, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 163 × 73,8 × 7,95 мм, вес — 175 гр. Смартфон функционирует под управлением операционной системы ColorOS 11.1 на основе Android 11.

OPPO F19s будет доступен в расцветках Glowing Black и Glowing Gold. Стоимость составляет 270 долларов. Предзаказ уже открыт.